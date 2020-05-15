《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（15）日的國際新聞重點。

【1】 不惜斷關係！川普：對付北京有很多選項

川普表示，他與中國大陸國家主席習近平關係很好，「但我現在不想理他」；至於要如何對付大陸，川普表示「美國有很多事可以做，我們可以切斷整個對陸關係」，還可以省下5千億美元。

【2】 WHO又要剉咧等？川普：下周將有新宣布

川普14日表示，在華府一再指責WHO必須對防疫行動不夠快導致病毒傳播全球後，白宮可能將在下周對外宣布一項與WHO有關的政策，屆時可能會揭露WH在「嚴重處理不當」以及隱瞞新冠病毒傳播等錯誤中，WHO在其中所扮演的角色。

【3】 控制新冠疫情 可能需4至5年

世界衛生組織警告，新型冠狀病毒「或將成為新的流行性病毒，可能像愛滋病一樣永遠不會消失」。控制住新冠疫情可能需要4到5年，而在抗擊病毒的下一階段，「檢測能力」至關重要。

【4】 反擊美新冠究責 陸擬祭懲戒3箭

據中共黨媒報導，北京對美國針對大陸的濫訴極為不滿，已準備對美國會議員等相關人士採取懲戒措施。大陸國關學者指出，北京可能祭出所謂「懲戒三箭」，包括實施簽證限制、對美企發布不可靠實體清單及縮緊陸生赴美。

【5】 美失業列車暴衝 8周3600萬人丟工作

新冠肺炎疫情重創美國，死亡人數突破8萬4千人。儘管疫情已趨緩，但各種防疫封鎖限制導致百業蕭條，失業人口暴增。據勞工部14日公布的前周新增失業救濟金人數達298萬人，意味過去8周，美國有超過3600萬人丟掉工作。

(中時電子報)