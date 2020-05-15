民進黨立委蔡易於提出《憲法增修條文》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，今天列入立法院會報告事項，經議事人員宣讀後，立法院長游錫堃宣告「提案委員來函撤回」。蔡易餘今未北上出席黨團大會及院會，稍早透過臉表示，520總統就職在即，為了避免在野黨配合中國見縫插針，以及中國藉此大作文章，威脅台灣的和平，做為執政黨的一份子，有義務避免台海局勢失穩。

針對蔡易餘提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條例》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，撼動兩岸關係，柯建銘日前曾說過，尊重立委提案權，但該草案事前未跟黨團討論，也非黨團版本，且修憲議題須由黨團提案為準，兩岸問題又是重大議題，必須審慎以對，不可能盲目支持。

對於蔡易餘撤回兩個修正草案，柯建銘說，蔡易餘自己決定要撤案，可能因為國民黨挖苦他，讓他決定要把案子撤掉，今天早上蔡易餘沒出席黨團會議，也連絡不上本人，撤案相關細節要問當事人比較清楚。

蔡易餘表示，世界各國因為新冠肺炎中國的欺瞞，看清共產黨的邪惡真面目，因此認為是藉此擺脫憲法上不合理統一框架的契機；不過，經過與黨團柯總召討論一番後，認為國際關係仍是如履薄冰，勢必要戰戰兢兢，不可以有一絲一毫的冒險突進，而現在的時機點更是危險。

蔡易餘說，520總統就職在即，為避免在野黨配合中國見縫插針，以及中國藉此大作文章，威脅台灣的和平。做為執政黨的一份子不只應該配合政府既定的政策，也有義務避免台海局勢失穩。

蔡易餘強調，為了「台灣前途發展」的現實狀況下，不得不妥協，所以決定自行將「兩岸人民關係條例」及「憲法增修條文前言」的修正案予以撤案。蔡易餘說，做出這樣的選擇，下場就是被訕笑「打假球」，沒關係，柯總召都願意當黑暗騎士了，我當小丑又何妨。

(中時 )