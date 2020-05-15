文化部長鄭麗君520後不續任，政院幕僚表示，科技部長將由政委吳政忠接任，文化部將由客委會主委李永得接任，而客委會主委，則由副主委楊長鎮接掌。另外，蘇揆也已徵，包括內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、教育部長潘文忠留任，原民會主委夷將‧拔路兒都將留任。

內閣總辭，蘇揆昨表示多數閣員都會留下來，但配合鄭麗君走人，蘇揆已決定由客委會主委李永得接任文化部長，據了解，李永得對文化界有涉獵，有不少友人，蘇揆認為是適任人選。

另外，蘇揆也已徵客委會副主委楊長鎮意願，決定由其升任主委一職。

科技部長陳良基520後不續任，目前將由主管科技的政務委員吳政忠兼任科技部長。蘇揆認為吳政忠對於科技領域熟悉，在徵詢後決定由吳下下部長一職。

蘇揆昨日也已敲定，包括內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、教育部長潘文忠、原民會主委夷將‧拔路兒都將留任。

政院幕僚表示，教育部長由現任部長潘文忠留任。潘文忠是教育基層出身，擁有教學現場實務，了解教育現場，嫻熟國教，加上曾歷練地方及中央教育部門首長，教育行政豐富完整，擔任部長期間，獲得教育界多所肯定。潘文忠去年隨蘇揆回任教育部長後，也帶動教育部善用新媒體溝通政策，頗獲好評。蘇揆期待潘文忠能夠繼續在少子女化的挑戰下，穩健踏實的推動教育創新。

(中時 )