高市20歲李姓男子與20歲劉姓女友分手一陣子，事後另結新歡20歲張姓女子，但近日劉女到張女臉書留言，張女認為被對方挑釁，於是引發互嗆，雙方友人也加入筆戰，最後劉女直接約張女出面談判，今（15）日清晨雙方相約到光華國中後門談判，並撂人械鬥，結果李男受傷掛彩，他所有的賓士車也車窗全毀，警方連夜追捕劉女等8人到案，全案依聚眾施暴、恐嚇及毀損等罪嫌移送法辦。

(中時 )