前後任女友撂人街頭鬥毆！男主角掛彩 賓士車毀 12:062020/05/15 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前後任女友臉書上互嗆，撂人街頭鬥毆，結局是男主角受傷掛彩，賓士車毀。（警方提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市20歲李姓男子與20歲劉姓女友分手一陣子，事後另結新歡20歲張姓女子，但近日劉女到張女臉書留言，張女認為被對方挑釁，於是引發互嗆，雙方友人也加入筆戰，最後劉女直接約張女出面談判，今（15）日清晨雙方相約到光華國中後門談判，並撂人械鬥，結果李男受傷掛彩，他所有的賓士車也車窗全毀，警方連夜追捕劉女等8人到案，全案依聚眾施暴、恐嚇及毀損等罪嫌移送法辦。 (中時 ) #賓士車 #女友 #受傷 #車窗 #結果 也許您會感興趣 推薦閱讀 減少投手受傷 大聯盟計畫全面使用指定打擊 12:252020/05/11 體育 百萬豐田房車過彎失控自撞護欄 2乘客受傷駕駛逃逸 14:012020/05/11 社會 桃園楊梅鐵皮工廠陷火海 幸無人員受傷 20:522020/05/11 社會 受傷幼貓困於車陣 暖警合力即時救援 09:562020/05/12 社會 在家愛滋自我篩檢 超商取貨麻欸通！ 13:022020/05/12 生活 小客車撞路邊客運 駕駛竟逃逸無蹤 15:222020/05/12 社會 渣男大生要學妹幫手淫 竟扯為看她簡訊車禍手受傷 16:122020/05/12 社會 賓士車駕駛恍神逆向上國道 換來一路驚魂4公里 22:072020/05/12 社會 大霈拒當馬路三寶認真上路 考機車駕照 第二次才成功 04:102020/05/13 娛樂新聞 本是同根生接什麼？侯友宜：希望結果同達成 10:282020/05/13 生活 社會熱門新聞 酒店妹「不賣身」 男友找兄弟一試破功還暈船 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 衝浪衝上床！人妻勾衝浪猛男：「倫家xx癢癢」 - 社會 台南歸仁雙屍命案再審大逆轉 謝志宏死刑判無罪 - 社會 大樓住戶喝11天屍水 遭爆是買家購屋殺價不成刻意放話 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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