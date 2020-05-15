嘉義殺警案的鄭姓凶嫌，被法院認定行為時不能辨識行為決判無罪、監護處分5年，引發社會上對精神疾病犯罪保安處分修法熱議，法務部日前完成修法草案，現行《刑法》規定5年以下的時間不變，但是，檢察官可於期限屆滿視必要情況向法院聲請延長3年、次數不限，直到沒有再犯之虞為止，草案已送行政院審查。

嘉義殺警案鄭姓凶嫌被嘉義地院依《刑法》19條認定行為時不能辨識行為決判無罪，再依《刑法》87條施以監護處分5年，社會普遍認為精神疾病者犯下社會重大刑案，依法不罰後，監護處分最多只有5年，將形成社會安全網的破口，修法主張延長時限，甚至修生監護的呼聲不斷。

法務部展開修法作業，在殺警案宣判後2周內，高效率的將部版修法草案送行政院審查。部版草案規定，精神疾病犯下社會重大刑案，依法判決不罰並施以監護處分後，檢察官可在監護期限屆滿前視受監護對象有無必要延長時間，向法院聲請許可延長，一次最多3年，聲請次數不限，並對受監護對象每年進行精神鑑定，評估有無必要繼續執行，直到沒有再犯之虞為止。

同時，執行中的受監護對象如果經專業鑑定無再犯之虞，檢察官認為無繼續執行必要，也可向法院聲請免除執行。

(中時 )