66歲實力派資深演員寇世勳，首度接拍大愛劇場戲劇，於今年年底即將開拍，詮譯失智症權威、神經科醫師曹汶龍人生故事，為更加了解故事精髓融入演出，15日與大愛劇場戲部二部經理臧蕙年、導演鄧安寧等一行人南下嘉義，拜訪大林慈濟醫院曹汶龍醫師。

寇世勳說到，只看故事大綱就仰慕曹醫師，特別前往大林跟曹醫師見面，貼身觀察曹醫師與母親的一舉一動。一進家門，兩層樓的庭園式建築，寬敞的天井中庭設計，都讓大家眼睛為之一亮，這是曹汶龍醫師特別為高齡90歲母親打造的安全居家空間。

實力派演員寇世勳首度接拍大愛劇場戲劇，詮譯失智症權威、神經科醫師曹汶龍人生故事，並特地前往大林醫院拜訪。（大愛提供）

曹汶龍說，母親罹患失智症，行醫40多年無論到哪都帶著父母就近照顧，如今母親更需要溫柔呵護細心陪伴，居家環境就設計了許多無障礙設施，讓母親能行動自如，母親一樓的房間還有一大片落地窗，除了充足採光，還可以看到二樓客廳家人的活動，陽台外種了一株玉蘭花，因為媽媽的名字就叫做「范玉蘭」。曹汶龍醫師像「母親的母親」一樣，對媽媽的照顧無微不至，母子的互動上傳到網路被稱為現代老萊子。

寇世勳牽著曹媽媽的手說話、一起走無障礙坡道下樓時更是緊握著不放，還邊走邊開玩笑貼心的說「妳不能走太快，我趕不上」，不管曹媽媽說什麼寇世勳都能一搭一唱，彷彿曹汶龍醫師分身。曹醫師說跟寇世勳的聲線很像，跟媽媽互動時媽媽很高興，而且寇世勳講話口齒比他自己還清楚，媽媽反而都聽得懂，感覺就像一家人。

寇世勳牽著曹醫師媽媽的手說話，彷彿曹汶龍醫師分身。（大愛題供）

66歲實力派資深演員寇世勳，首度接拍大愛劇場戲劇。（大愛題供）

寇世勳感慨的說，自己的媽媽比曹媽媽大2歲，去年往生，看著曹醫師細緻的陪著母親，體會很深，遺憾自己沒能再繼續好好照顧自己的媽媽了。工商繁忙的社會型態加上高齡化社會的到來，現代人失去對長輩的關懷，病症常常被忽略，寇世勳拍攝大愛劇場曹汶龍醫師的故事，預計明年四月殺青。大愛電視製作失智症議題的戲劇，要呈現正面希望，告訴大家如何陪伴，而且陪伴的人並不孤單，也讓失智患者人生最後一段路能笑著離開。閒聊中寇世勳說失智症的議題應該要更早就開始做了。

(中時 )