歐系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告指出，智邦第一季營運不俗，展望第二季，儘管有新冠肺炎不確定因素存在，但目前智邦在400G交換器前景持續樂觀下，仍為智邦長線重要動能，故維持智邦優於大盤評等、目標價由200元調升到240元。

智邦第一季合併營收為117.24億元，合併營業毛利為22.63億元，較去年同期成長13%，合併營業利益為11.16億元，則是較去年同期增加16%，第一季單季稅前淨利為12.91億元、稅後淨利為10.32億元，年增率分別為35%、36%，第一季每股獲利為1.86元，創下歷年同期新高。

歐系外資指出，由於美國、歐洲各國政府正準備解封，市場銷量將在5月、6月獲得進一步改善，短期內預計更穩定的雲端需求將推動對數據中心交換機和智能網卡(Smart NIC) 的需求持續增長，而企業需求也將反彈，但宏觀經濟疲軟恐仍減緩成長力道，維持智邦優於大盤評等、目標價由200元調升到240元，並調升其2020年、2021年每股獲利0.3%、4.2%，分別為9.53元以及13.27元。

歐系外資指出，先前傳出博通受到疫情衝擊，延長交貨週期，目前預估已基本得到解決，因為智邦已為第二季和下半年需求確保了足夠的供應，整體來說，預計其第二季度營收季度增長16%，而毛利率也將提升到19.5%。

歐系外資指出，展望2020年下半年以及2021年，企業端用戶和400G交換器為智邦重要動能，預計從下半年開始到2021年，400G的滲透率將進一步擴散，隨著客戶轉向400G，還將推動智邦下半年的利潤率提高，目前仍然保持樂觀預期，而Facebook一直是裡面相當積極的，Facebook也自2019年起為智邦主要供應商，並且還將繼續參與未來項目，此外，包括Amazon和Microsoft也為智邦潛在的機會，只是因為新冠肺炎的關係，目前貢獻的時間還不能確定。

(時報資訊)