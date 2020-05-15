外資5月在台股再賣超逾1000億元，累計今年以來賣超金額已逾6300億元，再創歷史新高。下周有520總統就職，小英總統第一次520就職(2016年5月20日)當天新台幣收盤匯價為32.752元，較前一日小升5分。

新台幣匯價近期走勢偏貶，新台幣兌美元周四收貶，收盤價29.948元，創下一周新低價位。出口商近期在早盤賣美元，使新台幣匯價獲支撐，但下午盤就會有外資賣超台股匯出力道，再加上加上尾盤美元買盤湧入，再推一把新台幣，擴大貶幅。

新台幣匯價近期在29.9附近整理，由於5月以來外資仍在台股賣超，29.8元不但屢攻不破，甚至朝貶值方面推進。

市場預測外資今日可能再度站在賣方，加上美元指數又攀升站上100大關，亞幣同步轉弱，新台幣隨外資匯出力道震盪。新台幣上午盤雖然小幅走升，但下午盤的外資進出台股金額，恐再左右匯價。

外匯市場近期憂心武漢肺炎疫情恐2度爆發，疫情還是影響市場信心最主要關鍵，在疫情尚未完全受到控制且疫苗完成前，金融市場波動難免，惟市場資金寬鬆，台灣疫情控制得宜，後市仍以觀察外資動向以及美股走勢，除非美股再度崩跌，研判台股高檔整理下，新台幣在29.8~30元附近上下區間盤整機率高。

若以上一次小英總統520就職收盤價32.752為為基礎，和昨天的新台幣收盤價計，新台幣升值了2.804元，升值幅度達8.6%。

(時報資訊)