大陸全面復工後，為挽救受到疫情衝擊的經濟，各級政府全力推動基建，據大陸數字水泥網的監測資料顯示，大陸上週水泥發貨率不斷攀升，台泥(1101)營運重心的華南地區，發貨率上升趨勢十分強勁，法人認為，台泥第2季水泥營運表現，將大幅超越首季。

2019年4~7月，大陸長江以南發生豪大雨潮，使得工地大量停工 。依2020年第2季氣候及雨量來看，相對有利於施工，外加工地要趕上因Q1疫情而落後的工程進度及加快推動各級政府強力要求的基建工程，法人認為，大陸水泥發貨率將持續處在高檔進而拉高水泥價格，大陸水泥族群後續整體獲利展望將正面以待。

上週大陸水泥整體發貨率年增8個百分點，不過，台泥營運重心的華南地區年增高18個百分點，上升的趨勢相對強勁。若以省分來觀察，台泥主要營運省分福建、廣東及貴州，已連續3~4週發貨率達到或超過100%。法人認為，從發貨率來看，台泥第2季水泥營運表現，將大幅超越首季。

(時報資訊)