永豐餘（1907）受惠防疫需求帶動消費品事業群成長動能強勁，2020年首季營運淡季不淡，歸屬母公司稅後淨利達6.35億元，季增達42.38％、年增近4.24倍，創2003年以來同期次高，每股盈餘（EPS）0.38元，優於去年第四季0.27元及同期0.07元。

受績優題材激勵，永豐餘今（15）日股價開高穩揚，最高上漲3.53％至13.2元，創3月初以來2個月波段高點，早盤維持近2％漲幅，領漲造紙類股、表現強於大盤。公司將於下午召開線上法說會，說明首季營運概況及未來展望。

永豐餘2020年首季合併營收161.92億元，雖季減16.28％、年減6.76％，降至2年半低點，但毛利率升至19.73％、創24年半高點，營益率亦升至5.66％，優於去年第四季4.3％及同期1.99％，創近16年同期高點。

觀察首季各事業群概況，工紙紙器營收67.1億元，季減26.46％、年減9.43％，營業利益4.85億元，季減31.13％、但年增達3.63倍，消費品營收26.14億元，季減8.35％、年減6.37％，但營業利益達3.67億元，季增達40.96％、年增達2.04倍。

漿紙事業群表現仍弱，首季營收38.97億元，季減6.92％、年減7.1％，營業虧損1.36億元，較去年同期獲利0.48億元轉虧，但較去年第四季虧損2.68億元減半。其他營收29.69億元，季減6.46％、年增0.02％，營業利益1.79億元，季增達70.26％、年增近2.65倍。

永豐餘指出，消費品事業群受惠新冠肺炎防疫需求，紙品、潔品需求走揚帶動獲利顯著成長。而紙箱包裝需求增加、配合原料成本下降，亦帶動工紙紙器獲利優於去年同期。漿紙事業群雖仍處虧損，但虧損幅度亦有收斂。

此外，永豐餘持股49.5％的申豐特用應材，亦因應防疫需求全力供應全球醫療用乳膠產品，首季營收、獲利同步提升，亦挹注成長動能。據永豐餘財報揭露，申豐特用應材2020年首季稅後淨利達1.27億元，季增15.74％、年增6.76％。

(時報資訊)