中原大學副教授招名威自稱在課堂中提到中華民國，校方竟要求他向陸生道歉，他怒控訴中原大學侵害言論與教學自由，矮化國格。但沒想到現在卻驚爆招明威利用學生當人頭董事長，更翻臉不認人，中原大學也證實接獲投訴。讓網友不禁譏諷，有台灣價值不怕不怕！

招名威被陸生投訴在課堂上發表歧視言論，風波還沒平息，一波又起。據《聯合報》報導，招名威找指導的碩、博生開設一間「肽研生醫公司」，並要莊姓女博士生做掛名董事長，甚至還要莊女用自己10萬元研究獎金，購買招出版的新書，沒料到最後竟翻臉不認人，還拒絕莊女做研究，導致莊女身心受損，學籍慘遭註銷。然而，對於上述的報導，招名威嚴正否認，更表示會在適時時機出來一次說清楚。

對此，批踢踢網友譏諷，「浪費四年光陰，碩博一場空，董事長不是人人有機會當的，可惜招教授的栽培後進美意」、「不錯！滿滿台灣價值的教授，有我黨風範」、「挖靠，這料很大欸」、「招教授要不要出來說明，這次別在扯中華民國了」、「沒回應大概就是有點問題了，正在想說詞怎麼圓」、「很有台灣價值呢，難怪有些粉就是挺的下去」、「這個台灣價值滿出來了」、「這很台灣價值，符合資進理念，未來教育部長最佳人選」。

更有網友為女學生抱不平，紛紛表示，「教授和學生關係本來就不對等阿，很多都會凹你做事，不停就一直拖著不給畢業。不過這個更扯了，還凹學生的錢，凹研究獎金，還要求投資公司……如果窮逼怎辦」、「要求掛名公司董事長已經不是凹做事的程度了吧」、「花了四年沒念完還是學士」、「有點像是『人頭董事長』，辜狗關鍵字就知道出包會怎樣」、「當人頭代表人很可怕耶！公司如果營運出問題會很慘」、「被垃圾耽誤幾年，還賠一筆錢，可憐那」！

批踢踢。（圖片摘自批踢踢）

對此，招明威解釋生醫公司是學校育成中心計畫，財務糾紛也已達成和解。不過，學校表示確實有收到家長、學生的投訴，已成立調查小組。

(中時電子報)