台北市一名林姓人夫與王姓人妻，多次到摩鐵偷情，林男還大讚王女：「每次做（愛）都像第1次，很緊」，豈料2人在車上的調情對話，行車紀錄器全都錄，林妻聽到崩潰哭倒祖先牌位前，憤而對2人提告。

林男與王女2017與2018年期間，多次到桃園與新北發生性關係，完事後還在林夫的車子上討論性行為過程。林男：「你今天高潮至少3 、4 次吧！」、「我X你有沒有感覺？」，王女羞回：「你不要一直問我好不好！」、「你很變態，沒有」。林男還大讚王女「發現你下面很緊，每次做（愛）都像第一次」。

不料2人淫聲浪語對話，全被車上的行車記錄器錄下來，某天林妻發現丈夫的信用卡帳單上多了幾筆摩鐵交易記錄，到丈夫的車上查看紀錄器，果然聽到林男與王女的鹹濕對話，隨即委託徵信社進行調查，2018年1月間2人到新北某間摩鐵開房間，徵信業者立刻通知林妻到場報警抓姦。

林男為求家庭完整，和解時願意將錢與房子都給妻子，且不再與王女連絡，王女也表示，如果再與林男聯絡，要賠償林妻1000萬元違約金。

三方雖達成和解，不過林妻內心卻瀕臨崩潰，便帶著未成年的兒子，到林家祖宗牌位前哭喊對不起林家，仍到法院對丈夫提告。

新北地院審理後認為，林妻雖未抓姦在床，但林男與王女行車紀錄器被發現姦情後，坦承偷情，認定2人有通姦行為，遂依妨害家庭罪，判處林男與王女各6月徒刑、得易科罰金18萬元。

(中時電子報)