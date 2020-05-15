防疫期間，台中市警察局在LINE官方帳號首推「上下班LINE打卡」，另推「查贜車」、「防詐騙」、「找警察」3項便民措施，警察局表示，考量LINE是臺灣民眾較常使用的通訊軟體，運用LINE及創新科技，協助民眾及員警多元應用。

台中市警察局邀民眾和警察作伙「查贜車」，只要加入臺中市政府警察局「@TCPB」官方帳號，點選「小神捕」選擇「手動輸入車號」或「拍攝車牌照片」，拍照上傳一張照片，系統AI依照照片將車牌號碼抓出比對，立馬分辨贜車。!

揪出詐團很簡單！警方除提供165反詐騙諮詢專線，另加入台中市政府警察局LINE官方帳號，就可查詢「詐騙LINEID」，讓民眾更快速辨識，保障自己、預防被詐騙。

警力無所不在！凡加入台中市政府警察局「@TCPB」官方帳號，點選「附近警察局查詢」立即告訴你，離你最近的警察局，還可以幫你導航，立馬解決你的問題。

自新冠肺炎爆發以來，警察局為降低同仁日常上、下班使用指形刷卡所可能造成的交叉感染及維持社交距離，全國首推「LINEBOT打卡」，增加多元打卡管道，以本功能搭配藍芽傳輸，於特定簽到區域範圍內即可透過手機打卡，免去排隊時間與打卡設備的接觸傳染風險。

(中時 )