高雄市刑警大隊日前(13日)破獲一起口罩詐騙案，高達500餘名民眾在網路購買口罩時遭到2名女子收錢不出貨，導致荷包慘被詐空，警方順利逮捕2名詐騙女子。昨(14日)有不少民眾感謝警方保住它們荷包，特別集資購買了30份雞排與手搖飲，甚至寫上溫馨小卡片感謝偵辦員警辛勞，讓市刑大幹員感動不已。

高雄市民眾感謝刑警大隊及時逮捕網購販賣假口罩的不肖人士。(高雄市刑警大隊提供)

兩名分別25歲方姓女子、27歲陳姓女子組成的詐騙集團，利用肺炎疫情嚴峻情況下，在網路上謊稱販售自家具有防疫功能的口罩具，每盒要價200元。在獲得買家的匯款後，賣家立即消失匿跡，共計詐騙金額高達260萬，受害人高達500多名。

高雄市民眾手寫卡片感謝刑警大隊及時逮捕賣假口罩的不肖人士。(高雄市刑警大隊提供)

有受害女表示自己還揪團購買已匯出40多萬元，也有1名男子一口氣訂購150盒，直到接獲警方通知後，才驚覺上當受騙。

為了感謝高雄市刑警大隊，日前(13日)阻止不肖業者持口罩之名販賣詐欺，由被害人組成的自救會共同集資，買了30份雞排及手搖飲送往市刑大感謝員警辛勞辦案，員警也表示能獲得民眾的認同是他們最感驕傲的成就感。

(中時電子報)