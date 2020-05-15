基隆高總價住宅向來較少受市場矚目，不過不少高總價住宅轉手獲利可觀，實價登錄顯示，白天鵝建設在田寮河旁的「信義君悅」1期及2期，都有持有五至七年、近期出場轉售大賺千萬的案例，獲利最高超過五成，完勝台北豪宅。

據全國不動產調查，基隆最貴豪宅「信義君悅」1期11樓戶約90.9坪住宅今年2月以總價3,200萬元出售，屋出持有7年大賺1,032萬出場，獲利47.6%；該系列豪宅第2期「柏悅府」去年2月也有20樓約108.1坪的屋主，持有近5年以3,980萬元出售，獲利1,410萬元，獲利達54.9%。

該系列豪宅屋齡約6年，不過歷次交易轉手獲利都相當亮眼，1、2期不乏轉手有700、800萬元獲利，全國不動產基隆仁愛店店東杜芳珍表示，「信義君悅」1期及2期位在田寮河岸旁，屬基隆最貴的地段之一，加上鄰近已無素地，周邊皆為老舊公寓，未來也難有推案能有如此大型規模開發，豪宅地位難以取代。

該案1期預售推出時從每坪開價25~26萬元起，第2期則來到每坪27~28萬元，而白天鵝建設近年又推出河岸第一排的第3期「璽悅」，不斷推升此系列豪宅身價，帶動前期每坪價格來到36~38萬元，至今單價已飆漲超過10萬元，不只是基隆最貴的豪宅大樓之一，也可說是最賺錢的豪宅社區。

在大台北地區，基隆受限腹地與需求，大坪數產品向來非熱門產品，基隆歷年住宅最高單價為「東方帝景」的小坪數產品，2016年曾有每坪46萬高單價交易，不過大坪數產品則極少跨越4字頭門檻。相較於台北豪宅市場近年轉手絕大多數都以賠售收場，具地段和產品稀有性、建商口碑的基隆豪宅，反而擁有北台灣住宅市場中相當罕見的超高投報率。

(工商 )