台北市萬華1名男子不滿樓上住戶半夜經常發出敲地板的聲音，向住戶反應後，但對方否認有敲打地板，男子憤持打火機燃燒樹葉，再引燃紙張後爬上2樓外牆，將紙張丟進女子家中陽台引發火勢。

警方調查，羅姓男子（24歲）4月份搬進位於昆明街的租屋處，但每到半夜常聽見樓上的住戶徐女疑似以鐵鎚敲打地板的聲音，讓羅男整晚幾乎睡不著覺，羅男向徐女反映問題，但是徐女不願承認敲打地板，羅男因此懷恨在心。

12日清晨6時許，徐女家中陽台突然冒屋火煙，火勢以及濃煙瞬間擴散，住戶發現後緊急報警，警消到場後在徐女家陽台撲滅起火點，發現有燃燒不完全的樹葉以及紙張，懷疑應是有人為縱火可能。

警方調查，發現原來是羅男在1樓使用打火機燒東西，最後還爬上2樓外牆爬到徐女陽台邊，利用打火機燃燒樹葉，引燃紙張後丟進徐女陽台縱火洩憤，警方通知羅男到場後，羅男坦承，因被吵得受不了才想給對方一個教訓。

警方事後找來徐女了解狀況，但是徐女表示，曾經與羅因噪音問題發生爭執，但徐否認有拿鐵鎚敲擊地板、半夜發出噪音等情形，不了解為何羅男要縱火洩憤，警方訊後也依照公共危險罪將羅送辦。

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(中時電子報)