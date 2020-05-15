國立臺南高級海事水產職業學校傳出校內43名學生群聚腹瀉，衛生局派員了解。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

國立臺南高級海事水產職業學校13日下午傳出校內43名學生群聚腹瀉，台南市衛生局調查，該校從5月11日下午開始有學生反映腹瀉，一直至13日上午都有，集中在二年級學生陸續43人腹瀉，截至14日，學生症狀皆已緩解，目前採樣學校留存的食餘檢體及工作人員檢體進行送驗。

衛生局表示，該校腹瀉學生皆集中二年級班級，發病日期分散，11日13人、12日28人、13日2人，其中，有6人曾自行至診所就醫，目前皆已康復。為釐清原因，衛生局派員至供應午餐之團膳業者作業場所進行調查，並就學校留存的食餘檢體及相關工作人員進行採樣送驗。

另，日前國立新化高中也通報類似128名學生腹瀉群聚案件，衛生局調查後，食餘檢體及人體檢體檢驗結果均未檢出相關病原性微生物。

由於接連傳出學校群聚腹瀉，衛生局提醒，近日各地氣溫可達30度以上，團膳業者應注意供應餐食之保存及運送時的溫度及時間，學校也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全，食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的五要原則：1.要洗手：調理食品前後都需澈底洗淨，有傷口要先包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃微生物才容易被消滅。5.要注意保存溫度：低於7℃才能抑制微生物生長，室溫不宜放置過久。

(中時 )