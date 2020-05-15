美國食品藥品監督管理局（FDA）周四發布警告表示，初步數據顯示雅培公司（Abbott Laboratories）生產的新冠狀病毒快篩產品，檢測結果可能不準確。
FDA表示，具體而言，雅培的ID NOW快篩產品，可能出現偽陰性檢測結果。受此消息影響，雅培周四盤後股價下跌3.57%。
紐約大學前一日出具對101個樣本所做的研究報告，被賽飛（Cepheid）的新冠狀病毒檢測產品檢出的31個陽性病例中，再用雅培ID NOW快篩工具進行檢測，卻有48%的樣本呈現陰性結果。
FDA放射健康中心（CDRH）體外診斷和放射健康辦公室主任Tim Stenzel周四表示，仍在評估有關於檢測結果失準的資訊，並已經和雅培直接討論這個重要的問題，後續將繼續研究可用數據，並將與雅培合作，建立研究該測試產品的其他機制。
他表示，儘管有這些疑慮，但或許仍可以繼續使用雅培的ID NOW快篩來正確檢出陽性病例，而陰性結果可能需要高靈敏分子試劑再作確認。
(時報資訊)
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