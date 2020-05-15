祥碩(5269)第一季財報亮眼，受惠自有晶片出貨暢旺，稅後純益季增104.56%、年增82.18%，每股賺8.2元，且在產品組合轉佳下，毛利率、營益利益率、淨利率更是同步創高，未來隨著和AMD(超微)的合作關係緊密，AMD預估今年全球桌機市場將年增逾兩成，祥碩今開高震盪走高，一度攻上漲停，最高達1050元，躍升台股千金之一，也為IC設計當中繼信驊(5274)後，列台股千金名單。

祥碩第一季營收15.86億元，季增加58.44%、年增加51.34%，單季稅後純益為4.93億元，季增加104.56%、年增加82.18%，每股稅後利益為8.2元，單季毛利率為52.42%，季增加2.53個百分點、年增4.67個百分點，營益利益率36.8%，季增加5.1個百分點、年增加6.62個百分點，淨利率為31.08%，季增加10.53個百分點，年增加13.37個百分點，三率同步創下新高。

祥碩為AMD重要合作夥伴，今年AMD在晶片業務上持續積極，也一直有新品計畫推出，其先前也看好AMD今年全球桌機市場將年增逾兩成，祥碩在今年預計將持續獲超微主流晶片組訂單，加上品牌USB主機和設備控制器的步入正軌，都將支撐祥碩營運，2020年營運將更勝2019年，外資更點名看好，祥碩明年有實力賺進3個股本。

另外，大陸半導體產業自去年起開始去美化，持續強化自身實力，降低對美國依賴度，因此，對於高速傳輸的需求也提升，祥碩也可望藉此受惠。

(時報資訊)