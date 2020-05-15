台南左鎮區澄山里一名85歲李姓老婦10日於住家山區失蹤，新化警方與岡林、礁坑守望相助隊隊員及義警11、12日連續2天不辭勞苦搜索。（台南市警察局新化分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮區澄山里一名85歲李姓老婦10日於住家山區失蹤，新化警方與岡林、礁坑守望相助隊隊員及義警11、12日連續2天不辭勞苦搜索。（台南市警察局新化分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮區澄山里一名85歲李姓老婦10日於住家山區失蹤，家屬焦急萬分請求新化警方協尋，經岡林、礁坑守望相助隊隊員及義警於11、12日連續2天不辭勞苦搜索，終於溪邊找到老婦人大體，台南市市長黃偉哲15日早上也到新化警分局慰勞守望相助隊隊員，感謝他們的義舉善行。

黃偉哲表示，大家以為巡守隊是協勤民力，巡巡社區，然後發現可疑份子趕快通報警察，沒有錯，這個是巡守隊的重要任務之一，但是巡守隊是在地人，所以對於地形、地貌，有時比警察還要了解，所以巡守隊對於救難搶險、搶救生命，可以在第一時間發揮救難的功能。

「救人一命勝造七級浮屠」，黃偉哲說，雖然失蹤者被尋獲的時候已經失去生命跡象，但是能夠把大體搶救回來，讓家屬至少能夠見家人的最後一面，要感謝礁坑巡守隊、岡林巡守隊對社區治安以救難搶險的貢獻。

台南市巡守大隊長宋俊明指出，守望相助隊隊員犧牲休息及與家人團聚的時間，自發性長期為維護治安而犧牲奉獻，對協助維護治安與推行市政居功厥偉，期勉在場的守望相助隊夥伴們，持續保持「熱心」與「愛心」，將府城打造成為一座幸福、安全的城市。

黃偉哲15日同時也表揚新化警分局員警，在防疫工作繁忙期間仍絲毫不鬆懈掃蕩並有效瓦解非法持有槍、毒集團。黃偉哲表示，防疫期間許多防疫相關的工作都讓警察工作更加繁忙，但是犯罪不會因為防疫而停止，所以警方對於犯罪的打擊以及偵查，不會為了防疫而停止。

台南市警察局長周幼偉表示，員警及治安民力們為城市治安第一線守護者；警力有限、民力無窮，警民全力以赴充分發揮團結合作之精神，建構社區治安守護網，為府城治安克盡最大心力。

(中時 )