肺炎疫情台灣持續零確診，房市看淡不淡！2020年第一季全台買賣移轉件數達69,361件，較去年同期64,224件，成長8%，足見房市受到疫情影響小，剛性需求撐場，台灣房屋集團與中央大學產學合作報告分析指出，新冠肺炎疫情對台灣房市影響需觀察三大關鍵指標，分別為：建商推案信心長期仍看好；買賣移轉棟數交易動能增加；以及房貸餘額創新高、利率創歷史新低。

台灣經濟研究院公布今年3月營建業營業氣候測驗點為85.79點，較上月下滑3.99點，六成以上的營建業廠商看壞未來半年景氣，顯示營造業者普遍認為疫情短期內將衝擊房地產。

根據內政統計數據顯示，2020年第一季住宅用建築物建照核發宅數34,752宅，較去年同期32,775宅，正成長6%；住宅用建築物建照核發樓地板面積為156.6萬坪，較去年同期144.8萬坪，增加 8.1%，今年第一季房市受疫情影響尚不明顯，受惠於政府持續推動公共工程，且國內疫情控制得宜，有助於穩定房市信心，建商仍是積極申請建照，看好長期發展。

根據內政統計2020年第一季全台買賣移轉件數達69,361件，較去年同期64,224件，成長8%，僅有台南市、高雄市、 彰化縣、 南投縣4個縣市的交易量減少的，其餘八成的縣市均呈正成長，顯見房市受疫情影響小，剛性需求撐場，新冠肺炎疫情對台灣房地產第一季交易的影響相當有限。

此外，代表需求面的房貸餘額則表現穩定，中央銀行統計公布 2020年3月購置住宅貸款餘額來到7.49兆元，年增6%。五大銀行新增房貸金額2020年第一季約1383億元，年增6%；房貸利率調降至1.593%，創歷史新低，也對房市景氣有正面影響。

台灣房屋智庫表示，不論從核發建照的宅數與樓地板面積、代表交易市場動能的買賣移轉件數、或是需求面的房貸餘額統計來看，這波疫情雖有干擾，但自住客買盤仍強，加上央行降息助攻，房貸利率也來到歷史新低，待疫情控制得宜後，房市買氣回升力道可期。

(工商 )