大陸4月宏觀經濟數據明顯改善。對此，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華15日表示，大陸經濟運行正逐步向常態化復甦，目前境外新冠肺炎疫情仍在擴散蔓延，大陸經濟穩定復甦仍面臨諸多挑戰，但大陸有條件、有信心、有基礎延續經濟恢復改善趨勢。

路透報導，劉愛華在國新辦記者會中指出，4月主要指標延續3月份以來恢復改善趨勢，隨著大陸國內生產生活的恢復發展，PPI（工業生產者出廠價格指數）有一定的向上支撐，大陸消費復甦的趨勢有條件持續。不過目前大陸就業壓力確實比較大，出口前景面臨較大的不確定性，對前景不宜樂觀。

劉愛華表示，整體經濟還沒有回到往年正常水準，面對複雜局面，還要堅持底線思維，把困難點考慮得更充分一點。

大陸國家統計局稍早公布，4月份，全國規模以上工業增加值年增3.9％，高於市場預期的增長1.5％，3月份為下跌1.1％。前4個月，規模以上工業增加值跌4.9％，也優於市場預期的跌5.4％，跌幅比前3個月收窄3.5個百分點。

(工商 )