台北市34歲何姓女子不務正業，近日頻到雙北各店家消費，利用店員找錢時快速抽走當中500元，再向店員質疑找錢有誤，店家雖心存疑惑，但多半付錢了事，板橋某早餐店事後驚覺有異，調閱監視器確認何女犯行，板橋警分局在4小時內將她逮捕到案，同時發現她已犯下多起詐騙案，訊後依法偵辦。

警方調查，本月10日上午，何女到板橋某早餐店消費，點完便宜的餐點後以千元大鈔付帳，更趁著店家不注意時，火速抽走找回的500元，再反應找錢金額不對，店員當下不疑有他立刻補錢，清點營業所得時才驚覺有異。

根據監視器畫面，店家當時先將鈔票找給何女，鈔票看似沒有離開何女的左手，實則趁著店員找零時，火速用右手抽走500元鈔票，熟練程度讓人咋舌，店家則氣得將畫面公布。

板橋警方接獲消息立刻調查，在4小時內逮捕何女，發現他早已騙遍雙北地區，這個月8日也在大安區以相同手法行詐，警方已將女子依刑法詐欺罪函送法辦，也呼籲若有其他受害者請出面向警方報案。

警方呼籲，店家在找錢給客人時，盡量先把鈔票攤開在客人面前，確認無誤後再把鈔票交給對方，櫃檯上方一定要裝設監視器，才能避免消費糾紛。

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(中時電子報)