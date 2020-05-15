為協助台北市校園進行綠化及美化、水資源管理及課程融入，象農夫團隊推出「校園綠化免費諮詢輔導計畫」，將協助台北市校園綠化場域、小田園、綠屋頂、綠牆、綠廊道、生態池進行種植照顧策略。

另外，象農夫團隊也將提供學校規畫水資源管理策略，及運用自動化澆水工具如：自動澆灌系統、自動噴灌系統、水撲滿、自動噴霧系統來節省學校人力，進而讓校園綠化場域成為學校師生們的環境教育、食農教育、水資源教育及放鬆心情、紓壓療癒的學習場域。

象農夫團隊過去協助台北市各級學校綠化校園、建置水資源設備、研發課程，至今已累積與台北市40餘所各級學校的合作經驗。合作學校包括健康國小、民權國小、永吉國中、敦化國中、北一女中、景美女中等學校。其中合作的學校健康國小更榮獲2019田園城市-綠屋頂特優獎。

台北市自2015年開始執行田園城市計畫，至今已5年，象農夫團隊期望貢獻多年校園綠化經驗，及運用綠化設施設計課程經驗，並因應接下來夏季到來校園水資源管理的需求，因此從5月15日起至11月30日間，主動推出諮詢輔導，並且也將透過實地探訪校園環境，免費提供建議。

對於「校園綠化免費諮詢輔導計畫」有需求的台北市各級學校，可主動跟象農夫團隊聯絡，免費諮詢項目包括：一、校園綠化設備：校園綠美化、小田園、綠屋頂、綠牆、綠廊道；二校園水資源設備：自動噴灌／滴灌／噴霧系統、雨撲滿、生態池；三課程研發：食農教育、環境教育、水資源教育、設施融入課程。

「校園綠化免費諮詢輔導計畫」聯絡人是大象爸爸李孟發，相關資訊可上農夫官網（ www.100greenelephant.com）或象農夫臉書（www.facebook.com／elephantfarmer）查詢。

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