馬英九傾聽民眾心聲。(取自馬英九臉書)

新冠肺炎疫情爆發至今，疫情重創各行各業。但是從蔡政府在5月6日啟動「萬元紓困案」以來，亂象叢生。日前前總統馬英九傾聽民眾抱怨時，歸納總結出亂象形成的原因。

前總統馬英九今在臉書上表示，紓困方案上路以來，產生許多亂象，民眾抱怨連連，有人主張要發現金，還有人表示懷念他以前的消費券政策，這讓他不禁思考，為何蔡政府的紓困案會有這麼多問題。

結合各方看法後，馬英九認為紓困亂象的原因，來自這「四不一沒有」：

一、思慮不週：當前紓困應優於促銷，政府卻舉棋不定。

二、標準不一：農、漁、工等各訂標準，引發不公質疑。

三、準備不足：方案多又要求不一，基層窮於準備。

四、協調不夠：中央部會間、中央地方間均缺事前協調。

五、沒有效率：各國紓困都直接發現金，都無我國亂象。

馬英九也指出，他多次主張應以排富發現金紓困，但蔡政府「因人廢言」，不肯採用他和國民黨的建議，結果導致紓困案未盡全功。馬英九希望，「蔡政府可以認真傾聽民意，採用排富發現金的方式平紓困。紓困方式簡化之後，效果就能立竿見影」。

最後，馬英九也向蔡總統喊話，「520即將到來，請蔡總統莫讓自己第一任終於紓困之亂，更不要讓自己的第二任始於紓困之怨。」

(中時電子報)