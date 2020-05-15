隨著新冠疫情相對和緩，近來有些活動也陸續開放了！趁著夏天，來聽場音樂會、看場好電影！？弦樂四重奏「2020誠品室內樂節」在松菸誠品表演廳登場，6月份的三場演出皆由台灣頂尖好手擔綱，今年適逢「樂聖」貝多芬誕辰250年，首場將演繹貝多芬弦樂四重奏作品中難以超越的經典巔峰《大賦格》，一同歌頌貝多芬！喜愛電影的朋友，口碑絕佳的《逆轉人生》導演新作《在你身邊》也於誠品電影院上映；《末代皇帝》、《艾蜜莉的異想世界》、《終極追殺令》等經典口碑電影也重返大銀幕，影迷千萬不要錯過。

擔任「2020誠品室內樂節」開幕重頭戲的「Infinite首席四重奏」，演奏技巧及內斂深刻的音樂詮釋一直受到樂迷的讚賞及肯定，6/7除了演奏貝多芬《大賦格》，他們也將接續挑戰民族色彩濃厚的巴爾托克《第二號弦樂四重奏》，及蕭士塔高維契歷經二次世界大戰後創作《第三號弦樂四重奏》，樂迷們千萬別錯過！

「藝心弦樂四重奏」 6/13將演奏貝多芬創作中，最能充分展現樂器音色效果的《第七號弦樂四重奏》、柴可夫斯基著名的《第一號弦樂四重奏》，以及台灣知名作曲家顏名秀創作的《田水寄語》。而實力與魅力兼具的「五度音弦樂四重奏」，6/20將帶來德布西唯一一首四重奏作品《g小調弦樂四重奏》，及舒伯特參考歌劇《魔笛》序曲旋律所作的《D大調第六號弦樂四重奏》，也會呈獻貝多芬嶄新風格的英雄四重奏。

《在你身邊》入圍凱撒電影獎最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳新人、最佳原創劇本等多項大獎，將於誠品電影院播映。（誠品提供）

六月來看場電影吧！誠品電影院片除了《逆轉人生》導演新作，描述泰國足球隊受困地底事件的《奇蹟救援》完整還原搜救18天的過程及緊張氛圍，當年的搜救隊員也親自演出！還有參考多起歐洲隧道大火事件的《奪命隧道》，分秒必爭的緊湊劇情呈現救援真實情形。獲奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演等九項大獎的《末代皇帝》，睽違32年於5/15起以數位修復版重返大銀幕。

鬼才導演尚皮耶居內經典作品《艾蜜莉的異想世界》是不少影迷心中的最愛電影，將於誠品電影院播映。（誠品提供）

鬼才導演尚皮耶居內經典作品《艾蜜莉的異想世界》以濃烈的色彩畫面、縝密的美術構圖，搭配鬼靈精怪、浪漫幽默的劇情，是不少影迷心中的最愛電影；盧貝松首部好萊塢電影《終極追殺令》是他最感性的作品之一，也是奧斯卡金像獎影后娜塔莉波曼的出道作，此次將放映「導演版」，更能完整體會盧貝松想傳達的創作意念。經典鉅作大銀幕重新上映。

(中時電子報)