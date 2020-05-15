校長陳福順說，相辰在家療傷將近一年的時間，返校時特別幫她辦了一個重生會，希望她能走出傷痛，迎向朝陽。(二林中正國小提供／吳建輝攝)

相辰也常常用自用自身經歷與同學分享，要珍惜生命，惜福感恩。(二林中正國小提供／吳建輝攝)

林相辰說，未來她想擔任護理人員，因為住院期間感受醫生護士滿滿的愛，她也想向他們一樣，幫助更多人。(吳建輝攝)

2016年暑假，在彰化擔任護理師的林妍伶，帶著兒女林相辰與林宗南回台中娘家，未料外婆煮好菜忘記關閉瓦斯而釀成大火，一共造成3死的悲劇，就讀二林中正國小幸運活了下來的林相辰，在師長的輔導下逐漸走出傷痛，她把自己的故事製成繪本，做為生命教育題材與他人分享，今年獲得總統教育獎，林相辰說，她知道活下來是上天的恩典，會努力活下去，勇敢做一隻逆流而上的鮭魚。

當時林相辰全身遭受62％的燒燙傷，裝了葉克膜在加護病房待了7個月的時間，歷經三次病危通知，林相辰說，８歲那年的大火，把媽媽與弟弟帶離她的身邊，當時困在二樓的她，永遠記得媽媽告訴她：「想活下去就往下跳」。

如今林相辰已經6年級了，這兩年來她每天過得艱辛，終於破繭而出，不只擔任校內各校活動的小志工，還參與二林各項基金會活動，像是陽光基金會、華山基金會等等都能看見她的身影，她也用自身經歷與同學分享，要珍惜生命，惜福感恩。

林相辰說，她知道她現在是家裡的精神支柱，要努力樂觀正向，才能陪伴爺爺、奶奶與爸爸走出傷痛，因為感受到社會滿滿的愛，讓她更有勇氣去面對過去傷痛，謝謝校長與輔導主任，還有基金會，當她最大的後盾。

校長陳福順說，這2年來看著相辰成長，現在能侃侃而談過去的傷痛，甚至用自己的經歷來激勵其他孩子，他感到非常欣慰，期許她未來能夠持續前進，並且不忘本，有能力時，還能主動去幫助別人。

輔導主任吳麗蘭表示，相辰就向自己的孩子一樣，這2年來她看著她悲傷也好，快樂也好，一點一滴都成為她人生中最重要的養分，期許她未來畢業後，能夠朝著自己的目標前進，成為最閃耀的星星。

(中時 )