行政院長蘇貞昌啟動內閣徵詢，今(15)傳出科技部長將由科技政委吳政忠兼任，現任科技部長陳良基則表示，人事核定是行政院的權責，仍以行政院長宣布為準。

陳良基即將卸任科技部長一職，科技部今日舉行記者會，陳良基在會後接受媒體聯訪時被問及，3年多來是否達成設定的目標，他則回應，自己是全力以赴，畢竟科技政策需要長時間耕耘才能有成果，不是立即見效。

陳良基也提到，3年前他開始力推AI發展，現在各行各業都有應用上，顯見一向科技政策推動，需要好幾年才會看的到預期成果，他比喻如此很像是種田，科技部長的任務好比耕耘科技田，一定要循序漸進，並一棒一棒傳承下去。

至於5月20日之後將歸建台大，陳良基則說，他向台大借調期限到5月19日，之後將返回學校，但未來1年將申請休假，畢竟科技進展很快速，還是希望能多花時間提升自己，以利重返教職。

(旺報 )