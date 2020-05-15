行政院14日內閣總辭，新任金管會主委將由任職7年副主委黃天牧升任，同事眼中的他，身段柔軟、態度堅毅，金融界資歷長達36年，包括證期局、保險局至金管會副主會，表現都令人稱讚。10多年前黃天牧曾任保險局長，面臨壽險業利差損危機，當時外界形容他如同「坐在保險局這個炸藥庫上」，但最後他帶領著壽險業突破難關。

工商時報報導，黃天牧出身軍人家庭，父親在他9歲時在滇緬邊境犧牲生命，對黃天牧幼小心靈產生極大影響，血液裡也流著跟父親一樣要替國家效力的雄心壯志，黃天牧在高中的書包帶上刻上政大外交系錄取分數，卻在最後一刻，母親堅持「朝中無人莫作官」，改填商學院。黃天牧一直有浪漫理想，大學四年參加辯論社、任銀行學會總幹事、參加國際青年育樂營、接待旅外學人及華僑，去修了4學期俄文，又念一大堆新聞學、新聞史，黃天牧一度想當個揭發真相的新聞記者，無奈仍是事與願違，沒能考上新聞所，卻考上高考，進了財政部金融司，也展開他的金融監理官之路。

攤開黃天牧資歷，2001年任銀行局主秘、2004年任金管會主秘，2005年他接下保險局局長後，就遇上壽險業最大利差損時期，4家淨值為負的壽險公司，及13兆多元的利差損壓，接著又經歷外商保險出走潮，黃天牧當時曾說：「在這個環境下作保險局長，備受煎熬。」外界形容，黃天牧在保險局的7年就像坐在炸藥庫上，領導著金管會4局中最少的人力，帶領著壽險業突破難關。到了2012年再接任證期局局長。

2013年9月黃天牧接下金管會常務副主委，至今已達7年，這次內閣更動後，黃天牧終於扶正成金管會主委，市場樂觀其成，認為整個金管會上下，沒有人比他資歷更完整、更適合。

其實，早在2016年黃天牧就曾短暫代理過金管會主委，對於業務早以熟悉，這次正式升任，業界也期待，他將能發揮其過往職務的經驗，讓金融產業持續提升競爭力，並維護消費者權益。

黃天牧畢業於政治大學，主修銀行學系，中山大學中山學術研究所碩士畢業後，到美國南加州大學攻讀公共行政博士，公務員高等考試及格後，曾任財政部金融局組長、主秘、副局長，金管會成立後，在檢查局、保險局、證期局皆有局長的歷練，非常符合蘇揆拔擢基層、用人唯才的取才理念。

(中時電子報)