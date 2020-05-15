台南市新營區中山路圓環為商業區核心，往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹凸不平，影響行車品質，台南市工務局納入路平專案辦理改善，18日起進場施工，總長1017公尺路段分區進行，預計29日完工，屆時採單向封閉通行，請用路人依指示提前改道或減速慢行。

工務局表示，中山路圓環周邊多是金融機構、商圈及在地小吃的繁華地區，也是通往大新營各區的重要道路，具經濟、交通中心之重要地位，提升道路品質有其必要性。

中山路從火車站圓環至交通台道路改善長度約1017公尺，計畫路寬15公尺，經費約713萬元，工程包含路基改良、人手孔蓋下地、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業。

其中AC路面刨鋪施工時間，文化街與中山路交叉口起至圓環為25、26日進行；圓環部分則於26日夜間施工，以降低交通影響；圓環至火車站前則於28、29日進行。

施工期間皆採半半施工，屆時採單向封閉，另一向車道調撥雙向通行，以確保車流順暢；工程若遇雨天將順延進場施作。工務局籲請用路人屆時行經該路段時，為免交通壅塞，請依指示牌提前改道或減速慢行，以維行車平安。

(中時 )