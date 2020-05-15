新冠肺炎疫情逐漸緩和，八大行業停業超過1個月，酒店舞廳都盼能盡快復業，台北市議員林瑞圖15日召開記者會替特殊娛樂工會發聲，盼北市府能讓八大行業恢復營業，北市特殊娛樂工會副理事長胡繼堯表示，如因疫情關係要實名制，也不是問題，重點是停業一天，對從業人員而言就是「零」收入。

日前因確診個案379從事八大行業，為避免疫情擴大，中央宣布酒店舞廳一律停業，不過近期疫情和緩，八大業者盼中央能盡快恢復營業，林瑞圖指出，八大行業停業連帶影響許多行業，像是美甲、美髮或計程車業等，而這些人也要維持家計，停業一個月等於收入就停擺，也沒有任何紓困補助。林還說，北市府原本宣布預計5月25日會讓八大復業，中央也沒有意見，但大家長是柯文哲，如市長不答應，也不能開放。

胡繼堯說，來到現場的業者都是合法繳稅的酒店，其實很多酒店還是關起門來營業，這也是防疫破口，倒不如採實名制開放營業，工會也會介入輔導執行防疫工作。針對25日如北市府仍不願開放酒店復業，胡表示，一切會配合政府的政策，議員也會持續跟市長協調。

在八大行業上班年約30歲的Angel指出，會從事八大行業一定是家裡有困難，不然誰想做八大，但現在停業連房租都繳不出來；在酒店擔任領班的JOJO也說，原本每月都有規畫收入花費，停業後就等於完全沒收入，找家庭代工來做也找不到。

(中時 )