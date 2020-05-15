網安設備廠瑞祺電通（6416）受惠併購效益顯現、三大產品線急單湧入，2020年首季獲利逆勢雙位數成長，歸屬母公司稅後淨利0.88億元、每股盈餘（EPS）1.3元，雙雙改寫同期新高。在雲端資安需求提升帶動下，法人看好第二季營運高檔續揚、向上挑戰新高。

瑞祺電首季合併營收12.67億元，雖季減11.59％，但年增仍達40.57％，改寫歷史次高。毛利率20.18％、營益率9.7％，低於去年第四季21.31％、10.93％，優於去年同期19.6％、8.91％，毛利率創同期次高。

在營收規模及本業獲利能力持穩，配合業外收益增加挹注下，瑞祺電首季歸屬母公司稅後淨利0.88億元，季增14.69％、年增29.58％，每股盈餘（EPS）1.3元，優於去年第四季1.14元及同期1.01元，雙創同期新高。

觀察瑞祺電首季各產品線營收，網通產品8.49億元，季減6.37％、年增18.26％。網通其他產品3.93億元，季減22.25％、但年增達5.24倍。網通主機產品0.24億元，季增21.84％、但年減79.78％。

以首季各地區概況觀察，美洲營收4.79億元，季增0.53％、年增達58.03％。亞洲營收4.11億元，季減32％、年減8.52％。歐洲2.72億元，季減11.01％、但年增達1.19倍。台灣營收1.04億元，季增達1.25倍、年增近3.35倍。

瑞祺電去年接連併購2家公司，新增整合型通訊系統產品線，與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎，帶動去年下半年營運動能逐步回升。受惠併購效益持續顯現，獲多家客戶追單SD-WAN產品帶動，今年首季營運淡季續強。

瑞祺電4月自結合併營收4.25億元，雖月減10.46％、年增仍達78.29％。前4月合併營收16.93億元，年增達48.47％，續創同期新高。在需求暢旺、部分訂單遞延效益顯現下，看好第二季營運高檔續揚、向上挑戰新高。

法人看好瑞祺電今年在傳統網安、SD-WAN、整合式通訊系統等3大產品線均有斬獲，上半年受惠一線客戶追單需求，下半年新接專案可望陸續量產出貨，持續挹注營運成長動能，今年成長動能樂觀，維持「買進」評等、目標價130元。

(時報資訊)