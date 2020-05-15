蘋果新iPad Pro強勢登台！中華電(2412)宣布，自今(15)日起，陸續於全台500多處指定iPad銷售服務據點，正式開賣全新iPad Pro(Wi-Fi)及iPad Pro(LTE)版。

在資費方面，蘋果全新iPad Pro搭配中華電信大4G購機方案，月繳1399元(36個月租期)，全新iPad Pro 11吋(Wi-Fi)128G只要11,790元，加上行動VIP最高再折5000元，就可以享購機價格6790元，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講、Hami書城月讀包前3個月。

全新iPad Pro搭載A12Z仿生晶片，處理器效能媲美多數PC筆記型電腦；具備超廣角相機、錄音室等級麥克風、Liquid Retina顯示器與強大的app，可完成更多專業級工作。

新一代iPad Pro具備11吋、12.9吋兩種尺寸，備有銀色、太空灰色外觀，可選擇128GB、256GB、512GB、1TB容量等多款機型，開賣初期，中華電也提供付費客訂服務。

(時報資訊)