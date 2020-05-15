根據最新統計結果，全球新冠狀病毒感染人數已經突破440萬人，至少造成30萬人死亡，拉丁美洲國家巴西與墨西哥周四新增確診人數雙雙創下單日新高，南韓在解封後的本土病例持續反彈。

南韓周五公布新增確診病例29人，其中22例為本土感染病例，之中更有17人與梨泰院夜店的群聚感染有關，使第二波疫情爆發的風險升高。目前為此，梨泰院夜店的群聚感染患者已經達到148人。

德國公布新增913人確診，累計確診數達到17萬3,152人。新增死亡病例101，累計達7,824人。德國當局周三表示該國的新冠狀病毒繁殖率（R0值）回落至1，這表示疫情趨緩。德國內政部並宣布訂於6月15日開放邊境，但前提是疫情獲得控制。自5月16日起，德國將取消與盧森堡接壤的邊境管制，與丹麥接壤的邊境管制也將盡快解禁。

在巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）推動金融中心聖保羅市（Sao Paulo）解封後，該國的疫情持續飆升，已經成為拉丁美洲疫情最嚴重的國家。巴西周四公布新增確診13,944人，創下疫情爆發以來單日確診新高，全國累計總確診數達到20萬2,918人，累計死亡病例達1萬3,933人。

該區疫情第二嚴重的墨西哥周四公布新增確診2,409人，亦刷新單日新高，累計確診病例達到4萬2,595人；新增死亡病例257人，累計已有4,477人因此病故。

(時報資訊)