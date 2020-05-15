一名男網友14日晚上騎車等紅燈時，看到感動的一幕，一名爸爸載兒子出來外送，推測應該是爸爸晚上兼差跑外送，擔心小孩沒人顧只好帶在身邊。讓原PO看後忍不住嘆：「職業真的不分貴賤，只是你肯不肯去賺，還想跟這位爸爸說聲：您辛苦了。」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，看到爸爸「載兒外送」這一幕，突然想起幾天前有人發文說「外送很丟臉，沒前途」，但從這位爸爸身上看到了尊敬與佩服，再從這位爸爸的褲管與鞋子沾有水泥污垢推測，他應該是白天在工地做事，晚上小孩沒人顧，只好帶著跑外送，很想跟這個爸爸說聲：「您辛苦了」。

貼文曝光超過2萬人回響，網友們紛紛留言打氣「爸爸辛苦了，要撐起一個家很不容易啊！」、「簡單就是幸福，只要小孩在身邊就無所求了，爸爸加油」、「很認真生活的爸爸」。

照片中的爸爸也在貼文底下回應：「因為家庭某些因素，讓兒子可以算是沒了媽媽，逼不得已只好都把他待在身旁，其實我也是低迷很久了！這篇文章我當然最想讓那個她看見，但是她看見或許也是不以為然！」

(中時電子報)