聯發科技(MediaTek)日前宣布發表全新的天璣 (Dimensity)1000+ 5G 晶片，是天璣 1000 系列晶片繼天璣 1000、天璣 1000L 之後第三款晶片。在公布資訊後，聯發科也預告，搭載最新天璣 1000+ 晶片的 5G 產品即將上市，現在經過證實，就是 vivo 子品牌 iQOO 即將推出的 Z1 5G 手機！預計在 19 日正式亮相。

iQOO Z1 5G 專注遊戲性能，螢幕更新率相當出色。(摘自新浪微博@iQOO 手機)

近日，iQOO 手機的新浪微博帳號持續發出與 Z1 5G 手機相關的預熱消息，當中透露出不少值得一瞧的訊息。這一款新機預計也是強調遊戲性能的機種，預計支援 144Hz 螢幕更新率，4500 mAh 電池支援 44W 超快閃充。此外，根據 iQOO 公布的資訊，搭載天璣 1000+ 的 Z1 5G (安兔兔)跑分超越 53 萬，略遜於安兔兔官網上公布高通 Snapdragon 865 手機的 58~60萬之間的跑分數據，以及三星 Exynos 990 機種約 55 萬跑分成績水準，效能仍舊可期！

安兔兔跑分軟體公布的最新 Android 手機跑分榜。(摘自安兔兔官網)

iQOO 確認在 5 月 19 日正式發表 Z1 5G 手機，讓聯發科天璣 1000+ 首秀。究竟這一款手機能獲多少消費者青睞，也十分令人期待。目前 iQOO 已經公布 Z1 5G 將會推出太空藍、星河銀兩種顏色，此一系列手機有沒有機會引進台灣，或許得看 vivo 方面的決策。

(科技)