隨著新冠疫情日漸趨緩，近日連續「嘉玲」鼓舞人心，然而過去經驗中顯示災後經濟壓力的反彈造成自殺比例升高，今日台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心召開記者會，表示後疫情時期的心理重建成了重點工作，媒體在自殺防治中的角色顯得十分重要。

台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，新冠疫情自去年12月底開始浮現，過往各種大災難的發生反映應對資源的不足，這次我國防疫做得非常好，因為在媒體資訊方面透明正確，民眾能夠獲得正確即時的資訊，對壓力的緩解十分有用。

衛福部心口司司長諶立中說，不少人對疫情有緊張、焦慮、怕被貼標籤等不良心理反應，對後續產業經濟的影響也很大，進而衍伸各種社會問題，相較於疫情，這才是我們最怕的。

台北市聯合醫院社區精神科主任陳映燁指出，國外報導情況，韓國2017年有68％描述自殺方法和細節，75％描述自殺地點；台灣2020第一季統計顯示，高達91.8％刊登遺書或照片、47.9％簡化自殺原因、26.7％詳述自殺地點，顯示我國媒體在防治自殺的宣導上仍待加強。

陳映燁也指出，在各家媒體搶攻讀者眼球的競爭下，台灣在自殺報導方面報導過多，高達10％，歐美約3％，澳洲僅有1％。

台北市報業商業同業公會理事長羅國俊說，媒體在自殺防治中位居要角，因此給記者建議，避免在報導中使用聳動化的標題、詳述自殺方式和地點及簡化自殺原因，給內部編輯建議則是不將自殺新聞刊於頭版、刊登已逝者及現場照片，且熟稔自殺報導指引與範例，做好把關與審查。

羅國俊提醒，自殺防治法屬於他律，應該以自律代替他律，否則官方過度涉及媒體報導將影響新聞及表意自由，並非好現象。

(中時 )