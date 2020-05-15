雲林縣虎尾鎮農會再升級，花生榨油、花生脫殼、花生加工製品及花生粽等4廠通過ISO22000國際認證，且花生油、花生粉、花生仁等10項產品取得產銷履歷驗證，總幹事黃鈺惠回首艱辛來時路，哽咽強調要做就要做第一名，她終於做到了。農糧署長胡忠一除了祝賀，也大讚黃用心領導，以及對農民的「疼心」。
虎尾農會的好成績，也讓農委會將之定位為區域農產品加工中心，成為示範標竿。
胡忠一指出，去年全國花生總種植面積1萬9452公頃，產量約5萬3200公噸，雲林就占了74％，虎尾鎮也是重要產區，黃鈺惠不畏困難，帶領團隊積極說服農民，加入契作產銷履歷行列，目前已有150多公頃，今年可望再增加。
胡忠一恭喜虎尾農會一口氣有花生榨油、脫殼、加工製品及粽子等4個工廠通過國際認證，以及10項產品取得產銷履歷驗證。
黃鈺惠回首遊說農民放棄慣行農法、改種產銷履歷花生的艱辛來時路，忍不住紅了眼眶，哽咽地說，3年前接下總幹事時，該會供銷部負債累累，各項會務積弊難振，她自忖，要做就要做最好，就要第一名，如今終於辦到了，今年終於還清所有債務，提供消費者最安心、安全的產品，農民有更好收入。
虎尾農會取得產銷履歷驗證的有花生油、油炸花生、脫殼花生、花生仁、花生片、花生粉、花生醬、調味花生、香酥花生與花生粽共10項。
(中時 )
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