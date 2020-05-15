英派民進黨立委蔡易餘提出《憲法增修條文》修正草案，要刪除「國家統一前」字眼，今天該案原列入立法院報告事項，後來主動撤回。對此，國民黨主席江啟臣表示，民進黨類似提案一大堆，「但哪一件有認真處理過？」，呼籲民進黨不要再消費了。

江啟臣上午舉行「2020國政挑戰」記者會，會後媒體詢問英派立委蔡易餘上午撤回《憲法增修條文》修正草案，是否意味國民黨的戰略奏效，江說，這是很嚴肅的問題，國民黨願意對此議題來討論，也會講清楚立場，民進黨也是一樣，提案要把問題講清楚，撤案也要說明原因。

江啟臣表示，修憲的權力在立法院，總統也可以其高度主導修憲，但要看議題是什麼，要修憲的內容哪裡有問題，目前立法院在推動修憲工作上面，大都看到下修選舉權與參政權。

江啟臣指出，國民黨不主張涉及國土、國號等修憲，但蔡英文要清楚說明對此的看法，以及政府制度的定位是總統制或內閣制，這都須經過朝野共識，在交付全民複決。

江啟臣也在記者會上揭示國民黨就兩岸關係的四個原則，其中堅守中華民國的空間，江補充，過去四年，民進黨與北京之間，已封殺兩岸主權的模糊與彈性空間，反觀國民黨主張的擱置主權爭議，求同存異，甚至一中各表，這都在確保中華民國的空間。

媒體詢問，美國總統川普近日提及全面切斷與中國大陸的關係，美中全面對抗，台灣是否有不選邊的空間，江啟臣說，川普用「cut off」是非常強烈的字眼，後續美國行政部門是否跟隨川普談話進行調整，都有待觀察。

江啟臣強調，國民黨絕不樂見美中台三邊之間，任何兩方有衝突，尤其是軍事衝突，「不管台灣選哪邊站，都沒有好處，這不是選邊站，而是安全問題」。

(中時 )