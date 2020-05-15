網友發現張柏芝點讚王菲美照。（圖／翻攝自 IG）

40歲港星張柏芝2011年結束和謝霆鋒5年婚姻，兩人育有2子，2018年張柏芝閃電自爆生下第3胎兒子，但孩子的爸至今成謎。今(15日)凌晨網友發現張柏芝悄悄點了一位業內人士和王菲的合影，引發網友熱烈討論張柏芝是否真放下了。

20年前王菲和謝霆鋒這對相差11歲的姊弟戀因在鏡頭前牽手首度曝光，兩人分手後各自有過一段婚姻，謝霆鋒和張柏芝結婚，並生下兒子Lucas、Quintus，2011年鋒芝離婚，2014年王菲、謝霆鋒世紀復合，期間多次傳出秘婚，對此，張柏芝曾大方回應，從鋒菲復合第一天開始就說過，「我是完全百分之一百的祝福」。

張柏芝也澄清說，和王菲並不是情敵，沒有記恨，自己真的是衷心祝福鋒菲，今微博傳出，一名業內人士在IG上傳與王菲的美照，引用王菲歌曲歌詞「我們天空何時能相連」，張柏芝見此竟按了讚，網友回說：「如果真的放下了就祝福唄」、「人生都已過半看得開才是最重要的」、「一個讚，網友能聯想出80集電視劇的瓜」、「就是都放下了才很正常的瀏覽點讚啊～～王菲和周迅也可以相談甚歡，這個就更正常了」。

(中時電子報)