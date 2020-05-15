行政院長蘇貞昌內閣續任後，小幅異動，原科技部長陳良基將返回台大任教，科技部長則由科技政委吳政忠兼任。

吳政忠為康乃爾大學博士，曾任工研院董事長、民進黨智庫新境界文教基金會科技組召集人，2016年起即擔任科技政委工作。

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