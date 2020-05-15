政委吳政忠兼任科技部長 12:572020/05/15 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌內閣續任後，小幅異動，原科技部長陳良基將返回台大任教，科技部長則由科技政委吳政忠兼任。 吳政忠為康乃爾大學博士，曾任工研院董事長、民進黨智庫新境界文教基金會科技組召集人，2016年起即擔任科技政委工作。 (工商 ) #科技部長 #吳政忠 #異動 #政委 #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技基金 防疫先鋒帶動多頭 04:102020/05/11 投資理財 《科技》工研院退輔會榮家榮院攜手 發展智慧科技長照 11:592020/05/11 財經 產學合作結晶「雷達生理感測系統」 讓防疫零接觸 11:552020/05/12 生活 陳良基520後歸建台大 校方：符合規定 17:562020/05/13 生活 陳良基未續任科技部長 將返校任教 12:042020/05/14 政治 科技部長陳良基臉書發文 自曝520後「交棒之心」 13:432020/05/14 生活 軟體業籲政院 落實數位專責部會 04:102020/05/15 產業特刊 美股重回多頭 科技、生醫看好 04:102020/05/15 投資理財 520人事改組 一張圖表看最新變化！ 11:322020/05/15 政治 吳政忠兼任科技部長？陳良基：以政院發布為準 12:282020/05/15 生活 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 美企供應鏈真的掰了？川普追殺1年 華為手機最新狀況曝光 - 財經 台積電赴美幫了北京！美媒爆陸大廠撿到槍 - 即時 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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