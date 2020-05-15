反送中運動將滿一周年，民進黨立委郭國文今邀請中山銅鑼灣書店負責人林榮基、香港邊城青年發言人Kuma等人，共同召開「拒絕紅色勢力，力保人身安全記者會」，主張修改「反滲透法第六條」，將刑法殺人、傷害、恐嚇、毀損、妨害電腦使用等罪入法，藉以敵對勢力人士的不法行徑，保障相關人士的人身安全。針對先前潑漆事件，林榮基表示，「傷害我的人可以簡單放出來，受害者的人身安全及人權在哪裡」，表態支持修法。

郭國文指出，大陸的紅色勢力威脅逼近從未停止，已經商手段、網路假訊息干擾，並透過資金、人員的滲透嚴重影響國家安全。近年來許多香港民主人士站出來抵抗，來台時卻遭人潑漆恫嚇，像是何韻詩、林榮基，完全無視台灣人權法治立國。

郭國文認為，紅色勢力滲透除影響選舉制外，更常利用在地協力者刻意觸犯刑法，藉以擾亂國家與社會安全，現行僅能依一般刑法處理，因此提出「反滲透法第六條條文修正草案」，將刑法殺人、傷害、恐嚇、毀損、妨礙電腦使用等使用等罪入法。

林榮基說，他與何韻詩被潑漆的遭遇，說明台灣現行「反滲透法」不夠完整嚴謹，傷害者簡單就被放出來，受害者的人身安全跟人權究竟在哪，立委提案修法，有助於讓這個法面向更完整、完善。

現行《反滲透法》第6條條文規定，受滲透來源指示、委託或資助而犯下妨害秩序及妨害集會遊行等罪，加重其刑至二分之一。郭國文認為規定範圍狹隘，提案修正將暴力、潑漆行為納入加重刑期的範圍，讓在地協力者所需付之成本提高。

(中時 )