永春都更案延宕16年，在台北市長柯文哲任內核定，不同意戶王家房屋遭拆除，引發爭議。王家認為台北市政府有過失，提告請求國賠163萬8916元，但台北地院認為無理由，判王家判訴，可上訴。

王家主張，北市都發局2014年1月核定都更案，但台北高等行政法院2016年6月1日判決撤銷，最高行政法院2017年7月20日駁回上訴確定，都發局卻維持該處分，進而核發、展延拆除執照，顯有故意過失。

王家指出，都發局另於2016年7月1日函告森業「有自行拆除權利」，森業聽從錯誤行政指導，隔天清晨立刻強拆建物，雖然都更完成後，他們可分得更新後的土地及建物，財產利益尚無損害，但在這之前，他們對原建物的合法財產權、居住權及使用收益權受到損害，故請求國賠163萬餘元。

北市府抗辯，核定都更、核發拆照、展延拆照屬不同行政處分，不會因核定都更處分被撤銷，其他就自動失效，且森業才是實際拆除建物者，拆除行為非行使公權力，與國賠要件不符。

合議庭認為，行政法院判撤銷都更核定，是因實質審查不夠完備，另拆照管制比建照寬鬆，比照建照規定展延拆照也有例可循，並不違法，難認都發局有故意過失。

此外，因森業申請代為拆除建物，都發局認為森業有自行拆除權利，才會函文告知，否准代拆申請，並非行政指導，難認森業拆除行為是公權力行使所致，合議庭遂認定請求國賠無理由，判王家敗訴。

王家自認遭違法強拆，還曾控告森業負責人黃呈琮、都發局長林洲民涉嫌毀損、侵入住宅、強制等罪，台北地檢署偵查後，認為拆除依法有據，黃、林未涉及不法，2017年處分2人不起訴。

(中時 )