內閣改組，蘇揆陸續敲定教科文人事，其中政務委員吳政忠將接任科技部長，蘇揆相信吳政忠對於未來推動蔡總統的科技政見，包含AI人工智慧運用、半導體計畫、航太產業發展等都能不負所託。客委會主委李永得接任文化部長，蘇揆考量其經營文化圈已久，並曾任公視總經理，期許能耕耘台灣文化。

政院幕僚表示，教育部長由現任部長潘文忠留任。潘文忠是教育基層出身，擁有教學現場實務，了解教育現場，嫻熟國教，加上曾歷練地方及中央教育部門首長，教育行政豐富完整，擔任部長期間，獲得教育界多所肯定。潘文忠去年隨蘇揆回任教育部長後，也帶動教育部善用新媒體溝通政策，頗獲好評。蘇揆期待潘文忠能夠繼續在少子女化的挑戰下，穩健踏實的推動教育創新。

接任科技部長的吳政忠，目前是負責科技領域業務的政務委員，過去曾經擔科技部的前身國科會副主委。政院幕僚表示，吳政忠也負責擬定蔡總統兩次大選時的科技領域政見，蘇揆相信吳政忠對於未來推動蔡總統的科技政見，包含AI人工智慧運用、半導體計畫、航太產業發展等，以及強化人才培育做為台灣下個世代的科技競爭力，都能全力以赴，不負所托。

至於文化部長由原客委會主委李永得擔任。政院幕僚說，李永得在文化圈經營已久，也有不少朋友，也是鄭麗君的前輩，經蘇揆約詢後確定接任文化部長。李永得過去就曾經擔任過公視總經理，對於電視產業生態並不陌生，不過蘇揆在約詢時，也特別鼓勵李永得，文化部業務除了文化推廣、文資保存外，影視音產業與文化產業創投也不能偏廢，繼續耕耘台灣文化。

(中時 )