Facebook(臉書)今年因為新冠肺炎(COVID-19)疫情，取消舉辦 F8 開發者大會實體活動，但是發表新品的計畫仍舊不受影響。為今年 F8 敲響第一炮的就是全新的 Messenger Rooms (話題圈)功能。Facebook CEO Mark Zuckerberg 透過個人臉書公布，這項功能已經正式上線，將向全球用戶推出。

Zuckerberg 指出，疫情期間人們都待在家裡，因此更為仰賴視訊服務來進行溝通。不過當前多數視訊服務都是為工作需求而生，因此 Facebook 打造了一款為社群而生的視訊服務，也就是 Messenger Rooms(話題圈)。這個視訊服務目前上限 50 人，但是沒有時間限制。使用者可以依據 Facebook 上的活動(events)、社團(Groups)來創立 Rooms，也可以創立私人話題圈，並透過連結 links 來邀請朋友加入。當然，也可以創立沒有限制的話題圈，這些話題圈會類似限時動態(Stories)那樣出現在動態消息(News Feed)的頂端，你的朋友點選後就可以加入話題圈，為彼此帶來驚喜。

Zuckerberg 指出目前 Messenger Rooms 已經在美國、加拿大、墨西哥正式推出，未來一周內就會向全球用戶開放。而不僅可以在 Messenger、Facebook 當中使用，Instagram、WhatsApp 也都將可以支援。當朋友收到你的 Rooms 連結，他不一定需要下載 App 就可以加入，透過手機或電腦平台都可以！有興趣的你，可以仔細留意你的 Facebook 還有 Messenger 何時悄悄支援了全新的 Rooms，並且力馬邀請朋友一起來體驗，在網路上體驗有如面對面的互動！

針對 Facebook，近期他們也推出了全新的 Facebook.com 電腦版介面，運行速度更快，也更簡潔，更貼近於行動版上的體驗，還支援了夜間模式。使用者應可在設定功能中，發現這一項全新的功能。

(科技)