繼富邦悍將、中信兄弟、統一獅公布售票資訊後，由於樂天桃猿直到21日才有主場比賽，今日終於宣布相關內容，2020金猿卡及2019狀猿卡友優先購票簡訊將於今日下午5點發送，金猿卡自17日中午起於便利商店FamiPort選取座位，18日起購票，狀猿卡友則是19日起購票，其餘票券則在20日起開放一般球迷購買，直到比賽當日11點止，若還有剩餘將提供現場購票及兌換票兌換，不過不提供選位服務。

詳細說明如下：

配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，Rakuten Monkeys全猿主場將於5月21日(四)起開放2000人入場，2020新企劃「Rock Seat」也將首賣，現場將採取「實名制入場」、「梅花座」及「全程配戴口罩」等相關防疫規定。

第一階段開放5月21日(四)至5月24日(日)全猿主場內野售票，為服務會員卡友，2020金猿卡及2019狀猿卡友優先購票簡訊將於15日(五)17：00起發送，金猿卡友可於5月17日(日)12:30起於FamiPort選取防疫期間座位乙席(詳見備註3、4)；金猿卡友於5月18日(一)12:30~23:59、狀猿卡友於5月19日(二)12:30~23:59可分別於全家FamiPort機台優先購票，每人每場限購4張，卡友優先購票後剩餘票券將於5月20日(三)12:30起在全家售票系統全面預售至比賽當日11點止，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。相關資訊公告如下。

2020年Rakuten Monkeys預售票由全家售票系統獨家預售，每場預售至比賽當日11:00止（預售票客服專線：0800-071-999）。

❏平日

內野全區票價為全票350元、半票250元、身障票175元

Rock Seat(R區)一律450元不分全半、身障票225元

外野全區一律200元不分全半、身障票100元(暫無開放)

❏假日

內野東西下ABCDEF區為500元不分全半、身障票250元

內野東西下GHIJKLM及東西上層看台全區則是全票450元、半票350元、身障票225元

Rock Seat(R區)全區一律600元不分全半、身障票300元

外野全區一律300元不分全半、身障票150元(暫無開放)

備註：以上票價若為現場購票則需加價50元

❏半票／身心障礙票

購買半票資格：學生(本國籍)、115公分以上孩童、65歲以上年長者

購買半票入場時請出示證件，115公分以下孩童在家長陪同情況下可免費入場(但不可佔座位)。

購買身心障礙票資格：身心障礙人士及陪同者一名，可享半價購票之優惠，入場時請出示相關證件。

凡現場補票者，補票金額皆以現場票價計

持半票或身心障礙票，入場時請出示相關證件

❏里民票 (芝芭、月眉、洽溪、青埔、內厝)

現場保留50張里民票，須本人出示含地址之有照證件(兒童需出示戶口名簿)於當日現場售票時間購買，一人限購一張，現場不提供選位服務，如里民保留票售完則不再提供。

❏現場售票／兌換票

預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。

❏購票時程：

5/15(五)17:00 發送金狀猿卡友手機簡訊

5/16(六) 9:00~5/17(日)9:00 未收到簡訊者回報相關資訊(備註5)

5/17(日)10:00 最後簡訊補發日

5/17(日)12:30~23:59 金猿卡友FamiPort選取防疫期間座位

5/18(一)12:30~23:59 金猿卡友FamiPort預購

5/19(二)12:30~23:59 狀猿卡友FamiPort預購

5/20(三)12:30 全面預購開賣(FamiPort及FamiTicket)

備註：

一、優先購票為2020金猿卡及2019年狀猿卡卡友權益且因應政府政策願依照桃猿隊所安排之防疫座位入場。

二、序號簡訊請務必收妥，後續開放場次將延用序號，如因分享序號而遭致權益受損，本球團概不負責，未收到者請依上述時程回報資訊，逾時回報或誤刪者不再補發。

三、金猿卡選定座位為防疫期間固定座位，請於5月21日現場售票時間持選位票券至售票口兌換五月四場主場票券，選位票券務必收妥以供後續兌換使用，遺失或毀損者恕不補發。

四、如防疫座位規則異動，將會另行公告金猿卡重新選位資訊。

五、回報姓名、電話及原Lamigo桃猿官網卡號綁定截圖寄至[email protected] 未完成官網記名者無法補發。

六、六月份主場販售時程將另行公告。

七、Rakuten Monkeys 保有解䆁、變更及增列相關條文之權利。

樂天桃猿購票資訊。（樂天桃猿提供）

(中時 )