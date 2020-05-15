藍天(2362)4月NB出貨擺脫首季低迷，隨著疫情影響帶動宅經濟、居家辦公及線上教學需求增加，推升NB需求逆勢成長，4月筆電出貨14萬台，月增34%、年增54%；營收15億元，月增32%、年增30%。全年160萬台NB出貨可望達陣。

隨著Q2新機種陸續量產，無論是搭配Intel最新處理器及NVIDIA高效繪圖卡的電競機種，或是商用/教育學習筆電，都得到客戶熱烈迴響。目前研發單位仍持續開發新的Creator筆電，創造優異多工處理技術與極致繪圖效能，讓使用者不論於居家或外出等各式環境，皆可輕鬆享受完美3D效果的應用程式，其中包含地圖、線上電影(On-line Movie)、線上影片(On-line Video)、照片、遊戲、音樂與電視節目等。提供具有獨特性佳的解決方案，滿足各種先進運算需求，如優越繪圖與影像功能及大尺寸螢幕的選擇方案，進而超越其他廠商同級價位的筆記型電腦。今年藍天提供客戶完整的產品系列組合，強調差異化及客製化產品讓客戶各享尊榮，以目前客戶積極下單狀況，在供應鏈無虞下，第二季出貨上看45萬台，季增101%、年增53%，利潤率將延續3月水平，再創佳績。

藍天公布第一季財報，合併營收34億元，年減39%，受惠本期產品銷售組合佳，及營業費用控制得宜，毛利率回升至28%，較同期增加6%，營業利益率也回升至9%。但受疫情影響全球股匯市一片烏雲罩頂，但藍天首季仍有2000萬的匯兌利益，至於中國武漢封城影響群百營運首季估1.2億元業外損失，造成本季業外投資認列收益不如預期，雖然本業營業利益貢獻較去年同期增加1.8億元，仍產生本期稅後虧損1.9億元。

藍天筆電第一季受新冠肺炎疫情影響工廠生產及出貨，造成量及營收雙雙衰退，出貨22.3萬台，較去年同期年減25%，營業額24.9億元，年減26%。崑山工廠於3月復工後，單月出貨已回升至10.5萬台，受惠於電競機種及新產品比重增加，營業利益率上升至8%。

受疫情影響，中國通路事業群今年成長緩慢下滑，中國GDP年增率首度出現-6.8%，社會消費品零售總額達7.8兆(人民幣，下同)，同比衰退19%，但隨著正常生產生活秩序不斷恢復，預期災後前期壓抑的經濟活動會逐步釋放出來，進而帶動消費需求增溫。目前18家百腦匯科技廣場挾著實體通路及結合線上電商銷售行銷優勢，緊密跟隨中國消費市場恢復趨勢。群光廣場Q1受封城影響，營收只達5.29億元，較去年同期13.26億元，年減8億元，雖然毛利率仍維持20%，仍不敵疫情衝擊，稅後虧損0.89億元，但群百Q1 EBITDA仍維持正數0.28億元。隨著中國積極推動降準貨幣政策，持續釋出大量資金挹注市場，經濟復甦可期，於此期間集團努力做好節能節流計畫，並積極提升線上交易努力增營收、擴財源。

(時報資訊)