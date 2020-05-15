jpp-KY經寶精密(5284)首季每股盈餘1.29元，創10季新高，在通訊產品比重增加與航空類產品比重下滑交互抵銷之下，法人預期，第2季營收可望維持成長，不過，獲利是否會面臨衰退的窘境還需要觀察，全年度獲利可望受惠匯兌利益而成長。

航空業受到新冠肺炎疫情衝擊大，jpp-KY 4、5月航空類產品營收減少較多，至於何時拉貨目前還不清楚，通訊產品比重可望增加，兩項交互抵銷，法人預期，以4月營收雙增來看，第2季營收將維持成長腳步，不過，獲利保守看待。

展望全年度營運，jpp-KY今年在通訊產業沖壓件成長帶動下，營收可望微幅成長，至於在獲利方面，受惠2020年匯兌利益相較2019年呈現匯兌損失，預期2020全年度獲利呈現成長的局面。

jpp-KY第1季合併營收3.4億元，年減少3.74%，合併毛利率31.22%，較去年同期的35.25%，減少4個百分點，稅後淨利5631萬元，年增58.2%，EPS 1.29元，較去年同期EPS 0.9元來的好。

(時報資訊)