全國公務人員協會榮譽理事長李來希遭國民黨停權，他不改毒舌自稱，有人想送他下地獄，怎麼突然間上了天堂？對於國民黨急與他切割，他頗不以為然。網路觀察家朱學恒說，君子絕交的確不出惡言，但他天天口出惡言，到底是哪裡搞錯了？

朱學恒今在臉書評論李來希現象說道，「來希來希，君子絕交的確不出惡言，但你還是天天出惡言出了好幾天，是不是自我矛盾呢」。朱學恒酸李來希，「你那個德性也不是君子啊，你也沒在天堂，你在臉書上啊。是不是你哪裡搞錯了呢？」

李來希說話不怕得罪人，有人讚他是敢言漢子，但也不乏網友對他惡評，紛紛毒舌留言，「上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂」、「簡單來說，就是吃飽太閒」、「偏見會讓人靈魂滅亡」、「新上任的罷韓大將」、「他從有聲音以來，就沒有不搞錯過」、「國民黨真的不缺豬隊友」、「我的納稅錢為什麼要付給這種人」、「我以為大家都知道來希沒禮貌？」

(中時電子報)