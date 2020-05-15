麥當勞甜心卡划算？ 網揭真相：這樣點秒變貴。（圖／翻攝自PTT）

麥當勞常推出許多優惠，而甜心卡之前深受大家喜愛，不過有網友指出，買了今年的發現沒很划算，引發熱議，才30塊是期望多好用？CP值最高大概是買雞塊送咖啡。另也有網友點出，記得買咖啡送可樂，反之會花更多錢。

有網友在PTT上發文表示，昨天去吃麥當勞時，被店員推銷了「甜心卡」，他就順手買了一張，後來拿出來看一看卻發現，沒有很划算的感覺，並詢問大家，平常都用甜心卡買什麼？

貼文一出，網友紛紛留言討論，「CP值最好的，應該是買四塊麥克雞塊送特選咖啡」、「一張才30塊用一年，是要好到哪」、「用甜心卡買雞塊送小薯 ，搭配 1＋1 = 50 的套餐，選辣雞翅配小可，總共99元 」、「以前甜心卡很少滯銷到五月中」。

其中有網友透露暗黑真相，同樣都是一杯可樂、一杯咖啡，記得要點可樂（40元）送咖啡（65元），若是選擇點咖啡送可樂的話，會虧25元。

(中時電子報)